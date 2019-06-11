Упрямого должника полиция гнала от Розенштейна до Жукова. Он выскочил из пробки и травмировал инспектора

Петербургские полицейские с погоней задержали водителя «Форда Фиесты», который пытался избежать изъятия автомобиля по решению суда.

Как сообщает 11 июня пресс-служба ГУ МВД России по городу и области, вчера около часа дня на улице Розенштейна, 8, инспектор ДПС Адмиралтейского района вместе с судебными приставами остановил «Фиесту». Её водитель, 53-летний мужчина, имеет невыплаченный долг. Суд постановил изъять у него машину и поместить на спецстоянку на 60 дней.

Мужчина выслушал требования силовиков и нажал на газ. Наряд ГИБДД бросился в погоню. На неоднократные требования сотрудников остановиться автомобилист не реагировал, но у дома 6 по проспекту Стачек упёрся в пробку. Инспектор ДПС подошёл к «Форду» и повторил свои требования. Однако водитель в ответ начал движение, при этом травмировав полицейского.

Экипаж ДПС продолжил погоню и на проспекте Маршала Жукова, 36, блокировал «Фиесту». Водитель отказывался выйти из салона. Тогда инспектор на основании статьи 20 ФЗ «О полиции» рукой разбил стекло и задержал упрямца.

Автовладелец отправился в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Инспектор же после оказания медицинской помощи продолжил нести службу.





