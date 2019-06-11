Росприроднадзор выяснил, почему порыжела река Карповка

Причиной загрязнения реки Карповки в Петроградском районе Петербурга мог стать ремонт решётки на набережной. К такому выводу 11 июня пришёл Росприроднадзор по СЗФО.

Инспекторы обнаружили, что недалеко от места дислокации коричневой мути проводились работы по зачистке ограждения от старой краски и ржавчины с помощью пескоструя. Предполагается, что именно смесь остатков старого покрытия и песка в акватории стала поводом для беспокойства горожан.

Росприроднадзор отмечает, что сбросов сточных вод из выпусков ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не зафиксировано.

Напомним, читатели «Фонтанки» накануне сообщили о том, что Карповка забурлила рыжим в районе Геслеровского моста.





