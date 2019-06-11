Смертельно больной экс-футболист «Зенита» Риксен объяснил, что значат его слова про «последний день»

Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, пояснил, что означают его слова про «свой последний день». Эвтаназию он делать не собирается.

«Хочу подчеркнуть, что 28 июня будет мое последнее публичное выступление. Короче говоря, я не собираюсь делать это моим последним днем жизни. Я буду продолжать бороться. Просто буду делать это без камер», – приводит слова Риксена автор биографии футболиста Винсент де Врей в своем твиттере.

Ранее стало известно, что бывший игрок «Зенита» организовал «Вечер с Фернандо Риксеном», который пройдет 28 июня в отеле GoGlasgow Urban Hotel (Глазго, Шотландия). В нем будут участвовать телеведущий Дэвид Тэннер, комик Ди Максвелл, певица Линси Глен, а также бывший футболист «Рейнджерс» Марвин Эндрюс.

Напомним, Риксен выступал за «Фортуну» (Голландия), «Глазго Рейнджерс» и петербургский «Зенит» (в 2006–2009 годах, выиграл с сине-бело-голубыми чемпионат России и Кубок УЕФА). В 2013-м он завершил карьеру, в октябре того же года ему поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» — при этом заболевании перестают функционировать двигательные нейроны в головном и спинном мозге, человек теряет возможность передвигаться. У Риксена есть русская жена Вероника и дочь Изабелла, родившаяся в 2011 году.





