Разгромивший редакцию «Сноба» задержан

Московская полиция задержала мужчину 24-х лет, подозреваемого в погроме в редакции «Сноба».

Как сообщает 11 июня «Медуза», задержанный – выходец из ближнего зарубежья. ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье о краже, так как подозреваемый унёс с собой ноутбук. Общий ущерб от ночного визита составил 90 тысяч рублей.

Напомним, в ночь на 10 июня в московскую редакцию проекта «Сноб» проник мужчина, который устроил погром, разбросав мебель и компьютеры. Из-за работы полиции журналистам «Сноба» временно пришлось подселиться к коллегам из «Дождя».





