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11.06.2019 12:53
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Мнение Аквилон Инвест: июнь обещает быть нетипично оживленным

Мнение Аквилон Инвест: июнь обещает быть нетипично оживленным

«Аквилон Инвест»

Как отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», с конца весны мы видим оживление, сравнимое с предновогодним периодом: покупатели стремятся успеть до 1 июля, продавцы отвечают им акциями на любой манер.

«Меньше месяца остается до вступления в силу основного пула поправок в закон о долевом строительстве, что увеличило активность и девелоперов, и покупателей, и банков», – считает Надежда Зотова.

Она уточнила, что горожане, которые планировали приобретение квартиры в ближайший год, стремятся успеть заключить сделку по-старому как минимум из-за опасений по поводу роста цен: «С января по май количество сделок по нашим объектам выросло на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То, что проценты по проектному финансированию будут закладываться в себе стоимость и в итоге в конечную цену квадратного метра, понятно и неподкованному юридически покупателю. Часть объектов уже этим летом перейдет на проектное финансирование, что даст толчок цен в целом и по первичному, и по вторичному рынку».

Застройщики в свою очередь отвечают на повышенный спрос интересными предложениями, как по скидкам, так и по условиям оплаты. «Такая тенденция заметна уже с начала весны. К примеру, весь июнь «Аквилон Инвест» предлагает покупателям квартиры по старым ценам, без повышений*», – отметила эксперт.

«В конце мая к всеобщему ажиотажу присоединились и банки. Ряд из них снизил ставки, другие – запустили специальные предложения до конца июня как со сниженной ставкой, так и по программам с упрощенным пакетом документов», – резюмировала Надежда Зотова.

Напомним, сегодня «Аквилон Инвест» возводит в Санкт-Петербурге пять жилых комплексов или порядка 350 кв.м недвижимости. Это ЖК «Q-мир» и ЖК 4YOU в Московском районе, ЖК  «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, а также ЖК «СолнцеPARK» и ЖК All Inclusive в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

*Акция действительна с 03.06.2019 по 30.06.2019. Застройщик ООО «Капитал Северо-Запад». Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 812 34-111-11

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте:  www.ai1.spb.ru

 

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Мнение Аквилон Инвест: июнь обещает быть нетипично оживленным

Как отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», с конца весны мы видим оживление, сравнимое с предновогодним периодом: покупатели стремятся успеть до 1 июля, продавцы отвечают им акциями на любой манер.
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