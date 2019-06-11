«Пока он не помнит, что он Бари Алибасов». Основатель группы «На-На» вышел из медикаментозного сна

Продюсер и музыкант Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна. Об этом 11 июня пишет РБК со ссылкой на PR-директора его и группы «На-На» Вадима Горжанкина. Тот передал изданию слова сына Алибасова.

«Долгожданная новость. Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу», — заявил Алибасов-младший.

Напомним, накануне Бари Алибасов впервые пришел в сознание и первым делом поинтересовался, как дела у его кота.





