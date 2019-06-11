Блогер Мэддисон добился отмены судимости по 282-й статье за шутку про Коран

Тушинский суд Москвы принял решение удовлетворить ходатайство Ильи Давыдова, более известного на YouTube и Twitch как Мэддисон, и снял с него судимость.

Дело о снятии судимости по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») было зарегистрировано в конце апреля, а решение принято 11 июня. Это указано в карточке на сайте суда.

«Тушинский суд привел приговор в соответствие. Судимость снимается автоматически, когда заканчивается срок, и сейчас приговор был просто приведен в соответствие», — рассказали телеканалу 360 в пресс-службе суда, отметив, что блогер подал ходатайство о снятии судимости, так как статья была декриминализирована.

В июле 2018 года Тушинский суд столицы приговорил Мэддисона к полутора годам колонии условно за экстремистские высказывания. Поводом послужил отрывок из его стендапа 2012 года, где он позволил себе шутку про священную книгу для мусульман. Из-за травли видеоблогер также объявил о том, что собирается покинуть Россию. Чуть позже Давыдов признал ошибку, заявив, что «хочет поменьше внимания к своей персоне».







Известность Илья Давыдов получил в 2008 году после своих обзоров компьютерных игр в Интернете. Позже у него был собственный проект на телевидении. Мэддисон также пробовал себя и в юмористическом жанре, записывая скетчи и стендапы.

Напомним, что 27 декабря 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о частичной декриминализации статьи 282 УК.

В федеральный список экстремистских материалов на сайте российского министерства юстиции в 2017 году под номером 4086 был внесен видеоматериал «Шутка про Коран» .