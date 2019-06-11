Беспилотные автомобили хотят запустить на дороги 10 регионов России, включая Петербург и Ленобласть

Зону тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования предлагают расширить с двух до десяти регионов России. Сейчас испытания проходят только в Москве и Татарстане.

Рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет» подготовила проект изменений в постановление правительства от 26 ноября 2018 года, которым к списку регионов для тестирования беспилотников на обычных дорогах предлагается добавить Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, Чувашию и Краснодарский край. Об этом 11 июня сообщает РБК, в распоряжении которого имеется копия документа. Ее подлинность изданию подтвердил президент НП «ГЛОНАСС» и соруководитель рабочей группы Александр Гурко.

Требования по предварительной проверке безопасности беспилотников в испытательной лаборатории документ сохраняет. Так же, как и обязанность страховать ответственность собственника автономного транспорта на 10 миллионов рублей. А сами тесты должны проходить под контролем водителя-испытателя.

«Для каких-то регионов это вопрос имиджа и репутации, для других – возможность привлечь инвестиции. Для некоторых подобные проекты имеют практическую ценность, потому что внедрение беспилотников может сократить транспортные затраты», – отметил Гурко. К примеру, беспилотники могли бы применять в качестве коммунальной техники на ограниченной или закрытой территории и в качестве небольших пассажирских автобусов.

По словам Гурко, заявки на участие в тестировании беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования подала половина российских регионов, однако расширять географию испытаний решено постепенно. Ранее участвовать в эксперименте вызвались «Яндекс», МАДИ, КБ «Аврора», КамАЗ, «Иннополис» и Таганрогский университет. Кроме них, как сообщается, к испытаниям проявляли интерес АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» (НКБ ВС) и ряд зарубежных автопроизводителей.





