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11.06.2019 18:00
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Красная роза - эмблема любви

Красная роза - эмблема любви

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Только завершился в музее-заповеднике Павловск традиционный «Сиреневый променад», как в Екатерининском саду Пушкина расцвели розы. А во дворах малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» «На Царскосельских холмах» тоже распускаются цветы.

Цветы не умеют говорить, но многое могут сказать. В Викторианскую эпоху их использовали для тайного выражения чувств. Так, лиловая сирень символизирует первые волнения любви, ландыш говорит о надёжности и достоверности чувств дарителя, на изящество избранницы намекает василёк, колокольчик на языке цветов признаётся «думаю о тебе», тюльпан – признак восхищения, сакура – комплимент женской красоте, георгин – это означает чувство собственного достоинства. О надежде на доверительные отношения свидетельствует нарцисс. А есть цветы, которые выражают разочарование, гнев, отчаяние, подозрения.

На особом языке, языке цветов, говорят и деревья, и травы. Для понимающего его смысл листья дуба означают силу, овёс – музыкальность, цветущая груша – крепкую дружбу, подсолнечник – чистые помыслы, репейник – благодарность.

Имеет значение и цвет. Несложно догадаться, что красный символизирует любовь, белый – невинность и чистоту, зелёный – символ мира, надежды и плодородия. Любимый многими оранжевый – цвет радости, тепла, праздника, символ верности – синий. Любимый цвет королей, фиолетовый, демонстрирует достоинство и роскошь, розовый означает элегантность, изысканность и нежность.

Русская пословица гласит: «Нет цветов – нет уюта». Поэтому застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ведущий комплексное строительство в Пушкинском районе, особое внимание уделяет благоустройству и озеленению. На начальном этапе возведения домов специалисты строительной компании высаживает цветы, кустарники и деревья. На прилегающей к «Образцовым кварталам» территории сейчас цветут лапчатка, спирея вангутта, сирень сортовая, роза ругоза. Спирея зацветет вместе с сиренью, но радует жильцов цветением гораздо дольше. В июле распускается прекрасная гортензия. До глубокой октября будет цвести лапчатка, кустарник с золотистыми соцветиями. Схема озеленения предусматривает цветение с весны по глубокую осень.

Адрес отдела продаж ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.06.2019 18:00

Красная роза - эмблема любви

Только завершился в музее-заповеднике Павловск традиционный «Сиреневый променад», как в Екатерининском саду Пушкина расцвели розы. А во дворах малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» «На Царскосельских холмах» тоже распускаются цветы.
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