Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия — Сан-Марино, арестован на 15 суток

В Саранске суд признал виновным 36-летнего болельщика из Пензы Степана Кузьмина, который выбежал на поле во время футбольного матча Россия – Сан-Марино. Как сообщает 11 июня пресс-служба городского суда, нарушителя арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей.

Кроме того, два года ему будет запрещено посещать официальные спортивные мероприятия.

Степан Кузьмин выбежал на поле во втором тайме отборочного матча чемпионата Европы-2020 Россия — Сан-Марино, который проходил в Саранске 8 июня. Игра завершилась со счетом 9:0 в пользу российской команды.

Напомним, что таким же образом был прерван финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Тоттенхем» 1 июня в Мадриде. В том случае на поле выбежала девушка в откровенном купальнике, которую позже опознали как американскую модель Кинси Волански. В результате ей пришлось выплатить штраф в размере 15 тысяч евро, однако эффект от ее забега (на инстаграм Волански в течение суток после этого подписалось более 2 млн человек) маркетологи оценили в 3,5 миллиона евро.





