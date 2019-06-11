Вместо месяца дали 9 дней. Бухарестскую перекроют из-за строительства метро «Проспект Славы»

На 9 дней, с 15 по 23 июня, участок Бухарестской улицы перекроют, а Южное шоссе станет односторонним.

Как сообщается 11 июня на сайте ОАО «Метрострой», ограничения вводятся в связи с переносом инженерных сетей и работ в зоне трамвайных путей в районе строящейся станции метро «Проспект Славы». Бухарестская будет перекрыта для автомобильного движения в сторону центра (чётная сторона) на участке от Южного шоссе до проспекта Славы. Трамвайное движение сохранится, работы будут выполняться в ночное время. Южное шоссе на этот период станет односторонним – в направлении от Бухарестской к Софийской.

Конфигурация трамвайных путей и дорожных полос на Бухарестской меняется в связи со строительством вестибюлей станции «Проспект Славы» и организацией пешеходных переходов. До 23 июня необходимо выполнить путевые работы в зоне трамвайных рельсов и переложить инженерные сети. Учитывая, что закончить строительство всей линии планируется в августе 2019 года, на эти работы выделяется не 30 дней, как изначально предполагалось графиком, а 9 дней (об отставании и ускорении темпов строительства Фрунзенского радиуса «Фонтанка» не раз писала).

Полностью восстановить дорожное движение, в том числе в «карманах», и дорожное покрытие в обоих направлениях на участке Бухарестской от Димитрова до Славы предполагается до 31 августа 2019 года.





