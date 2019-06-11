«Зенит» сыграет на сборах в один день два матча с клубами из Венгрии и Сербии

Определились соперники футбольного клуба «Зенит» по двум заключительным матчам в рамках тренировочных сборов в Австрии. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, 29 июня сине-бело-голубые проведут две игры подряд. В первой петербуржцы встретятся с венгерским «Гонведом» из Будапешта, во второй — с белградской «Црвеной Звездой».

Кроме того, в рамках этих же сборов 21 июня «Зенит» сыграет с «Ваккером» из Инсбрука, а 25 июня — с болгарским «Левски».

Сборы пройдут в Австрии с 18 по 29 июня, первый официальный матч нового сезона состоится 6 июля в Москве, когда «Зенит» разыграет Суперкубок России с «Локомотивом».

Напомним, что петербургскому клубу в новом сезоне предстоит защитить чемпионский титул. О бурном отдыхе игроков «Зенита» читайте в материале «Фонтанки».





