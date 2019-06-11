Дело директора Сайменского канала о мошенничестве на 35 млн рублей ушло в суд

Главное следственное управление Следственного комитета по Ленобласти 11 июня отчиталось о завершении уголовного дела в отношении руководителя ФГУ «Сайменский канал» Евгения Демидова и двух его подельников. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Ведомство сообщает, что уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

По данным следствия, с августа 2013 по ноябрь 2017 года глава ФГУ «Сайменский канал» с подельниками из числа подрядчиков присвоил деньги из федерального бюджета, которые выделялись по международному договору об аренде Сайменского канала. Средства перечислялись на ремонт 22 навигационных знаков в Сайменском фарватере в рамках госконтракта.







Учреждение получило из казны 83,9 миллиона рублей. Следствие уверено, что 35 миллионов осели в карманах руководителя и его сообщников. Преступление было выявлено сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что уголовное дело едва уместилось в 70 томах, а следователи опросили свыше 60 человек.