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Власть
11.06.2019 12:40
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ГИК в ответ на слухи об объявленных муниципальных выборах обязал местные избиркомы централизованно сообщать о старте кампаний

В Петербурге муссируют слухи об объявленных в тайне муниципальных выборах. В ответ на это 11 июня Санкт-Петербургская избирательная комиссия  обязала муниципальные избиркомы сообщать о решениях назначить выборы. 

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на заседании Горизбиркома был принят документ, согласно которому на следующий день после принятия решения о назначении муниципальных выборов в известность об этом должна быть поставлена Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Также по предложению члена ГИКа Алексея Березина было принято решение о публикации на сайте ведомства пакета документов, которые могут понадобиться кандидатам на муниципальных выборах, времени и месте работы комиссии.  

Собеседники в ГИК напомнили, что в 2014 году сложилась судебная практика, когда в случае препятствий при выдвижении кандидатов суды принимали решение о продлении срока приёма документов. 

Ранее «Фонтанка» писала, что по договорённости с Горизбиркомом муниципальные советы должны назначить выборы одновременно — 19 июня. Тем не менее, по информации наблюдателей, не все муниципальные образования последовали этой рекомендации и якобы попытались назначить выборы тайно. В частности, об этом сообщил представитель движения «Объединённые демократы» Андрей Пивоваров, он заявил, что решение о назначении выборов было тайно принято советом МО Шувалово-Озерки. Сотрудники муниципалитета в ответ на вопрос «Фонтанки» сообщили, что не знают, были назначены выборы или нет.




© Фонтанка.Ру

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