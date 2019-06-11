Песков заявил, что марш в защиту Голунова может помешать праздничной атмосфере в День России. На прямую линию поступают вопросы о судьбе журналиста

Акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова может помешать праздничной атмосфере Дня России. Об этом 11 июня заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

При этом он уточнил, что ответственность за проведение акции целиком ложится на городские власти.

«Что касается акции, то это прерогатива городских властей в первую очередь. В то же время завтра выходной день, завтра День России. Поэтому, конечно, представлялось бы, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы», – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин накануне видел газеты с акцией солидарности в поддержку Голунова («Коммерсантъ», «РБК» и «Ведомости» вышли с со специальным заявлением на первой полосе). Кроме того, он уточнил, что на прямую линию с Путиным, которая состоится 20 июня, приходят вопросы про журналиста, но «ими не засыпают». Песков заявил, что не может идти и речи об указании закрыть дело Голунова до прямой линии.







«Сейчас ведется работа по этому делу [Голунова], мы ожидаем новостей по экспертизе, которая была анонсирована и которая призвана ответить на ряд вопросов», – отметил пресс-секретарь Путина.

Напомним, накануне стало известно, что на пакетах с наркотиками, изъятых у Голунова, находится ДНК нескольких человек, подробности в МВД пообещали раскрыть сегодня во второй половине дня. Кроме того, на изъятых в квартире журналиста предметах не нашли его отпечатков пальцев.