Песков заявил, что марш в защиту Голунова может помешать праздничной атмосфере в День России. На прямую линию поступают вопросы о судьбе журналиста
Акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова может помешать праздничной атмосфере Дня России. Об этом 11 июня заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
При этом он уточнил, что ответственность за проведение акции целиком ложится на городские власти.
«Что касается акции, то это прерогатива городских властей в первую очередь. В то же время завтра выходной день, завтра День России. Поэтому, конечно, представлялось бы, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы», – заявил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин накануне видел газеты с акцией солидарности в поддержку Голунова («Коммерсантъ», «РБК» и «Ведомости» вышли с со специальным заявлением на первой полосе). Кроме того, он уточнил, что на прямую линию с Путиным, которая состоится 20 июня, приходят вопросы про журналиста, но «ими не засыпают». Песков заявил, что не может идти и речи об указании закрыть дело Голунова до прямой линии.
«Сейчас ведется работа по этому делу [Голунова], мы ожидаем новостей по экспертизе, которая была анонсирована и которая призвана ответить на ряд вопросов», – отметил пресс-секретарь Путина.
Напомним, накануне стало известно, что на пакетах с наркотиками, изъятых у Голунова, находится ДНК нескольких человек, подробности в МВД пообещали раскрыть сегодня во второй половине дня. Кроме того, на изъятых в квартире журналиста предметах не нашли его отпечатков пальцев.
Справка:
Вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Журналистское сообщество и общественность активно поддержали его – в Москве, Петербурге и других городах России 7 и 8 июня состоялись одиночные пикеты. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 115 тысяч человек.
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С 8 июня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. В итоге экспертиза показала, что ни в крови, ни на смывах журналиста следов запрещенных веществ нет. Изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.