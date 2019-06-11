Град размером с теннисные мячи обрушился на Мюнхен. Пострадали и люди, и дома
Шторм накрыл почти всю территорию Германии, однако больше всего не повезло городу Мюнхен, где выпал аномальный град.
«Дома и машины были повреждены градом, который, по словам метеорологов, был размером около шести сантиметров. Несколько человек получили ранения, в том числе семилетний ребенок», – сообщает 11 июня издание The Local.
Видео аномального града очевидцы выложили в социальные сети.
#Unwetter #Bayern heute Nachmittag... pic.twitter.com/ZGxK4Emfu4— HGSchBernard ? (@filiusmontium) June 10, 2019
#Unwetter mit #Hagel in #M?nchen. Und die Jungs sind unterwegs zum Fu?ballspielen ?. pic.twitter.com/f7206y2fRI— Rena Fischer (@RenaFischer_) June 10, 2019
Ordentlicher Hagel mit schwerem Gewitter in M?nchen. pic.twitter.com/91ioNE7NXa— blablabla... (@currywurstohne) June 10, 2019
Aktuell in M?nchen: Unwetter mit heftigem Hagel. Die B?ume sind quasi "entlaubt".#M?nchen #Wetter #Unwetter #Hagel Cc @Kachelmann @unwetteralarm pic.twitter.com/AsR37lZ4k0— Arne Hess ?? (@arnehess) June 10, 2019
#Hagel eben in Finning/Landkreis #Landsberg am Lech.— Dietmar Bauer (@Dietmar_Bauer) June 10, 2019
Via @AZ_Augsburg https://t.co/xVPSNs5cqX @Kachelmannwettr #Gewitter #Bayern pic.twitter.com/XLtDrKiMxw
Непогода пришла в Германию 10 июня. На юге выпадало от 30 до 50 литров осадков в час. Сильный ветер повалил деревья на дорогах, шторм также нарушил движение на железнодорожных путях между Ландсхутом и Мюнхеном. В Эрцгебиргскрайсе и Менхенгладбахе затопленными оказались несколько улиц.
Напомним, что 7 июня в некоторых районах Петербурга также выпадал крупный град, размером с перепелиное яйцо. О пострадавших не сообщалось.