Град размером с теннисные мячи обрушился на Мюнхен. Пострадали и люди, и дома

Шторм накрыл почти всю территорию Германии, однако больше всего не повезло городу Мюнхен, где выпал аномальный град.

«Дома и машины были повреждены градом, который, по словам метеорологов, был размером около шести сантиметров. Несколько человек получили ранения, в том числе семилетний ребенок», – сообщает 11 июня издание The Local.

Видео аномального града очевидцы выложили в социальные сети.







Ordentlicher Hagel mit schwerem Gewitter in M?nchen. pic.twitter.com/91ioNE7NXa — blablabla... (@currywurstohne) June 10, 2019

Непогода пришла в Германию 10 июня. На юге выпадало от 30 до 50 литров осадков в час. Сильный ветер повалил деревья на дорогах, шторм также нарушил движение на железнодорожных путях между Ландсхутом и Мюнхеном. В Эрцгебиргскрайсе и Менхенгладбахе затопленными оказались несколько улиц.

Напомним, что 7 июня в некоторых районах Петербурга также выпадал крупный град, размером с перепелиное яйцо. О пострадавших не сообщалось.