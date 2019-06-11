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Общество
11.06.2019 12:57
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«Левада-центр»: Каждый пятый россиянин не поддерживает раздачу паспортов жителям Донбасса

Каждый десятый житель РФ (10%) совершенно не поддерживает решение президента Владимира Путина об упрощённом режиме предоставления российского гражданства жителям восточных областей Украины, которые контролируются представителями самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР. Ещё 12% «скорее не поддерживают» такое решение. Об этом 11 июня сообщает «Левада-центр» со ссылкой на свежие данные своего исследования.

Семь из десяти россиян – «за». 37% «скорее поддерживают» раздачу паспортов гражданам Украины. 33% поддерживают Путина в этом решении «полностью».

При этом среди важнейших последствий этого решения для России каждый третий гражданин (36%) видит дополнительное обременение для бюджета страны, каждый четвёртый (26%) – обострение отношений с Украиной и Западом. Упрощенный порядок получения жителями Донбасса российских прав, свобод и обязанностей каждый пятый (22%) назвал «шагом для урегулирований отношений России и Украины».

С тем, что за решением Владимира Путина стоит «стремление расширить российское влияние на восточную часть Украины», согласны 59% россиян. 32% с этим не согласны. С тем, что за решением о предоставлении гражданства стоит «желание помочь людям, живущим в состоянии войны», согласны 77% граждан РФ. 17% так не считают.



В то же время за прошедшие пять лет количество россиян, которые видят Юго-Восток Украины как отдельное государство, выросло в 2,5 раза с 14% в 2014 году до 29% сегодня. А количество тех, кто видит Донбасс в составе РФ, наоборот, сократилось почти вдвое – с 48% весной 2014 года до 27% сейчас. Почти вдвое (с 8% до 14%) выросло количество тех россиян, кто считает, что мятежные регионы Украины должны вернуться под контроль Киева на прежних условиях. Донбасс как часть Украины на особых условиях и в 2014-м, и в 2019 году видит 17% граждан РФ.

Фото: levada.ru
Фото: levada.ru

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Каждый третий россиянин (36%) совершенно не готов оплачивать последствия вхождения Крыма в состав России. Каждый четвёртый (26%) готов нести это бремя «в какой-то мере». Лишь каждый десятый (9%) готов на «значительные меры» ради Крыма. В «полной мере» быть ответственным за финансирование полуострова готовы 7% россиян.

Напомним, Владимир Путин упростил получение российского гражданства жителям ДНР и ЛНР в апреле 2019 года. 

Опрос проведен 24–29 мая 2019 года среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

 

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