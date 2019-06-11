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Финляндия
11.06.2019 14:47
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Финская Fazer продаёт свой ресторанный бизнес мировому гиганту в сфере кейтеринга за полмиллиарда евро

Финская компания Fazer 11 июня объявила о том, что продаёт свой ресторанный бизнес Fazer Food Services британской Compass Group. Стоимость сделки составляет 475 млн евро. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Речь идёт о тысяче ресторанов, половина из которых находится в Финляндии, а остальные – в других странах Северной Европы. Выручка Fazer Food Services составляет треть всего оборота Fazer, в компании работает около 7000 сотрудников – это половина всего персонала Fazer.

Решение о продаже в компании объясняют недостаточной прибылью и стремлением сосредоточиться на потребительских товарах. Генеральный директор Fazer Кристоф Витцхум заявил, что вырученные средства пойдут на реализацию стратегии роста. Сделка требует одобрения антимонопольных органов ЕС.

Оборот British Compass Group PLC достигает 26 млрд евро. Она работает в 45 странах и насчитывает 600 000 человек. Зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже. Это крупнейшая в мире контрактная компания общественного питания, которая ежегодно подаёт 5,5 млрд обедов. Compass Group обслуживает офисы и фабрики, школы, университеты, больницы, крупные спортивные и культурные центры, шахты, исправительные учреждения и морские нефтяные платформы.

В России ресторанов у Fazer нет, но зато есть три хлебобулочных завода в Петербурге и один в Москве (владеет брендом «Хлебный дом»). Финансовый результат компании в 2018 году был слабым. По данным СПАРК, в 2017-м выручка составила 14,4 млрд рублей, чистая прибыль — 827 млн рублей.




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