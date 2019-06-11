Происшествия
В Лодейном Поле задержали главного по борьбе с коррупцией. Полицейского подозревают во взятке
Главный по борьбе с коррупцией полицейский задержан в Лодейнопольском районе Ленобласти. По версии следствия, ему несли деньги за лояльность — не без подсказки самого силовика.
Как сообщает 11 июня 47news, сотрудники Управления собственной безопасности пришли за Максимом Лоевым, начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОМВД по Лодейнопольскому району. 35-летнему майору полиции предъявили получение взятки за незаконное бездействие, сопряжённое с вымогательством взятки.
Задержанию силовика предшествовало задержание 30-летнего гражданина в Подпорожье – при получении 300 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Следствие считает, что готовили подношение Лоеву – за невозбуждение уголовных дел после проверок коммерсанта.
И гражданский, и полицейский процессуально задержаны. Последний служит в органах 13 лет.
Справка:
Как накануне сообщала «Фонтанка», в Управлении собственной безопасности ГУ МВД прошла чистка под видом штатных изменений. Всем руководителям службы показали на выход. Ключевые позиции освобождены для кандидатов из команды нового руководителя Васильева. Его привёл из Москвы назначенный недавно начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.