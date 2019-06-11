В Лодейном Поле задержали главного по борьбе с коррупцией. Полицейского подозревают во взятке

Главный по борьбе с коррупцией полицейский задержан в Лодейнопольском районе Ленобласти. По версии следствия, ему несли деньги за лояльность — не без подсказки самого силовика.

Как сообщает 11 июня 47news, сотрудники Управления собственной безопасности пришли за Максимом Лоевым, начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОМВД по Лодейнопольскому району. 35-летнему майору полиции предъявили получение взятки за незаконное бездействие, сопряжённое с вымогательством взятки.

Задержанию силовика предшествовало задержание 30-летнего гражданина в Подпорожье – при получении 300 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Следствие считает, что готовили подношение Лоеву – за невозбуждение уголовных дел после проверок коммерсанта.

И гражданский, и полицейский процессуально задержаны. Последний служит в органах 13 лет.





