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Происшествия
11.06.2019 12:10
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Популярный мотоблогер погиб, успев выложить видео, где он рулит ногами

Мотоблогер Артём Болдырев, известный как Болт, основатель YouTube-канала Moto Nexus, разбился в аварии с «Газелью» на автодороге М-4 «Дон», выполняя опасный трюк. Ему было 33 года.

Популярный мотоблогер погиб, успев выложить видео, где он рулит ногами

Как сообщает 11 июня газета «Подмосковье сегодня», ДТП случилось вечером 10 июня на 69-м километре трассы М-4 в городском округе Домодедово.

По предварительной информации, байкер ехал по трассе, управляя мотоциклом ногами. По данным НТВ, он разогнался до 140 км/ч и успел выложить видео в Instagram, прежде чем потерял управление и врезался в ехавшую перед ним «Газель». От полученных травм он скончался на месте.



Видео: YouTube/Mosreg Video

Сейчас это видео ещё висит в его Инстаграме в stories. Последние посты – это фотографии, выложенные вчера и пять дней назад. И под ними множество соболезнований:

 

  • «R.I.P реально очень жаль. Помню, как начинал его смотреть, хороший человек».
  • «Уфа соболезнует» (Артём Болдырев родом из Уфы).
  • «Очень жаль... соболезную... Но, ребят, кто ездит на байке без рук и рулит ногами – это просто легкомысленно и опасно для окружающих».

www.instagram.com/stories/bolt_moto_nexus

Информацию о смерти блогера подтвердили в официальном сообществе Moto Nexus во «ВКонтакте» и в других мотосообществах. «Спасибо за любовь к мотоциклам! Занимался любимым делом – ушел за любимым делом…» – написали в паблике Moto Nexus.

 

На YouTube-канал Болта подписаны почти 80 тысяч человек, на его Инстаграм – 31 тысяча.

В июле 2017 года в ДТП погибла 40-летняя мотоциклистка из Владивостока Ольга Пронина, известная в Instagram под псевдонимом Моника. Она ехала на своем супербайке BMW S1000 RR, по словам очевидцев, со значительным превышением скорости, и на одном из поворотов мотоцикл занесло и откинуло на железное ограждение.

 

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