Популярный мотоблогер погиб, успев выложить видео, где он рулит ногами

Мотоблогер Артём Болдырев, известный как Болт, основатель YouTube-канала Moto Nexus, разбился в аварии с «Газелью» на автодороге М-4 «Дон», выполняя опасный трюк. Ему было 33 года.

Как сообщает 11 июня газета «Подмосковье сегодня», ДТП случилось вечером 10 июня на 69-м километре трассы М-4 в городском округе Домодедово.

По предварительной информации, байкер ехал по трассе, управляя мотоциклом ногами. По данным НТВ, он разогнался до 140 км/ч и успел выложить видео в Instagram, прежде чем потерял управление и врезался в ехавшую перед ним «Газель». От полученных травм он скончался на месте.







Видео: YouTube/Mosreg Video

Сейчас это видео ещё висит в его Инстаграме в stories. Последние посты – это фотографии, выложенные вчера и пять дней назад. И под ними множество соболезнований:

«R.I.P реально очень жаль. Помню, как начинал его смотреть, хороший человек».

«Уфа соболезнует» (Артём Болдырев родом из Уфы).

«Очень жаль... соболезную... Но, ребят, кто ездит на байке без рук и рулит ногами – это просто легкомысленно и опасно для окружающих».

Информацию о смерти блогера подтвердили в официальном сообществе Moto Nexus во «ВКонтакте» и в других мотосообществах. «Спасибо за любовь к мотоциклам! Занимался любимым делом – ушел за любимым делом…» – написали в паблике Moto Nexus.

На YouTube-канал Болта подписаны почти 80 тысяч человек, на его Инстаграм – 31 тысяча.

В июле 2017 года в ДТП погибла 40-летняя мотоциклистка из Владивостока Ольга Пронина, известная в Instagram под псевдонимом Моника. Она ехала на своем супербайке BMW S1000 RR, по словам очевидцев, со значительным превышением скорости, и на одном из поворотов мотоцикл занесло и откинуло на железное ограждение.