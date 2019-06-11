Выпускники шокировали петербургских чиновников своими результатами по ЕГЭ. Количество стобалльников увеличилось в разы

Смольный назвал «шокирующими» результаты по первым ЕГЭ. Выпускники превзошли своих предшественников по профильной математике и литературе.

Как сообщает 11 июня городской комитет по образованию, 82 одиннадцатиклассника получили 100 баллов по математике. Это более чем в четыре раза больше прошлогоднего результата. Особо отличились выпускники Президентского Физико-математического лицея №239. На их счету – 34 стобалльника.

Рекорд зафиксирован и на экзамене по литературе. Комиссия оценила на 100 баллов 83 работы. В прошлом году максимальную оценку получил 61 ученик.

Напомним, с начала экзаменационного периода из-за шпаргалок и смартфонов в России «провалились» более полутысячи человек. Аутсайдерам придётся пересдавать ЕГЭ в следующем году.





