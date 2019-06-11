Amazon стал самым дорогим брендом мира. «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ в топ-10 в сфере энергетики

Американская транснациональная технологическая корпорация Amazon возглавила рейтинг брендов BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, потеснив за год Apple и Google.

«Это не стало сюрпризом и было неизбежным. Amazon обогнал Apple и Google. Бренд показал 52-процентный рост, достигнув стоимости 315 миллиардов долларов», – сообщается 11 июня на сайте агентства Kantar Millward Brown, которое и проводит исследование.

Компания Apple сохранила за собой вторую строчку со стоимостью бренда в 309,5 миллиарда долларов, а замыкающий тройку Google оценен в 309 миллиардов долларов. В первой десятке также обосновались Microsoft (251,2 млрд), Visa (177,9 млрд), Facebook (158,9 млрд), Alibaba (131,2 млрд), Tercent (130 млрд), McDonald's (130,3 млрд) и AT&T (108,3 млрд).

Российские представители показывают хорошие показатели в рейтинге в сфере энергетики. Так, стоимость бренда занимающей 8 место «Роснефти» составила более 5 миллионов долларов. «Газпром» с 4,187 миллиона за личный бренд расположился на 9 строчке, а замыкает десятку еще один представитель России – ЛУКОЙЛ с 4,184 миллиона. Все российские представили за год нарастили свои показатели. Наибольший рост стоимости бренда в 16% показал ЛУКОЙЛ. Самым дорогим брендом в сфере энергетики остается британский Shell с 20 миллионами долларов.





