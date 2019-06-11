Член Горизбиркома: Дополнительные выборы в петербургский парламент из-за смерти депутата могут назначить до 19 июня

Санкт-Петербургская избирательная комиссия может назначить дополнительные выборы в Законодательное собрание Петербурга до 19 июня. Об этом сообщил «Фонтанке» 11 июня член ГИК Дмитрий Краснянский.

«Первоначально спикер Законодательного собрания должен объявить о прекращении действия депутатского мандата, после этого наша комиссия может назначить выборы за 90-80 дней, это значит, что 19 июня будет последний день, чтобы выборы прошли в единый день голосования 8 сентября», – заметил Краснянский. Он добавил, что в законе этот момент прописан неоднозначно, и теоретически сроки могут быть сдвинуты, однако выборы в любом случае должны быть назначены в течение года.

По словам члена Горизбиркома Алексея Березина, в других регионах России регулярно проходят выборы одномандатников в местные парламенты не в единый день голосования, даже если в ЗакСе имеется кворум.

Напомним, накануне стало известно о смерти депутата Законодательного собрания Петербурга Павла Зеленкова. Он представлял в парламенте 21-й избирательный округ, включающий территорию Московского и Фрунзенского районов.





