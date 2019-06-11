Ночные ДТП под Петербургом: пешеход погиб, велосипедист в больнице

Два тяжёлых ДТП случилось в пригородах Санкт-Петербурга в ночь с 10 на 11 июня. В обоих случаях автомобилисты сбивали людей.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, мужчина-пешеход погиб под колёсами BMW X6 (за рулём был 42-летний мужчина) 11 июня в 0:10 в районе посёлка Молодёжное Курортного района, на 3-м километре Средневыборгского шоссе. По предварительной информации, ДТП случилось вне зоны пешеходного перехода.

За 40 минут до этого ещё один мужчина, велосипедист, получил тяжёлые травмы, столкнувшись с автомобилем «Форд Транзит» на перекрёстке Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова в Пушкине. «Транзитом» управлял 30-летний мужчина.

Это было второе серьёзное ДТП с велосипедистом за вечер. До этого, около 19:20, на Загородном проспекте столкнулись два двухколёсных транспорта, оба «водителя» были госпитализированы.





