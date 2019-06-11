В Томской области местный житель украл дорогу. Он ее пытался вернуть на место, но было уже поздно

Сотрудники угрозыска ОМВД РФ по Верхнекетскому району Томской области задержали подозреваемого в краже дороги. Об этом сообщается на сайте ведомства 11 июня.

Мужчина 1989 года рождения еще 28 мая решил похитить бетонные плиты с автодороги пос. Катайга — пос. Степановка. Для осуществления преступного замысла у молодого человека нашелся КамАЗ с манипулятором. На 35-м километре дороги подозреваемый похитил 52 плиты, погрузил их в прицеп и кузов и уехал на промплощадку в поселке Белый Яр. Когда выяснилось, что кража не прошла незамеченной, мужчина решил «откатить назад».

«На следующий день, узнав, что его ищут сотрудники полиции, подозреваемый погрузил 35 плит в автомобиль КамАЗ и вывез их на 35 километр, затем уложил на автодорогу. Остальные плиты были изъяты сотрудниками полиции. Причиненный ущерб составил 130 000 рублей», – говорится в сообщении МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Предприимчивому жителю Томска грозит до двух лет лишения свободы.





