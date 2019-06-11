Роспотребнадзор больше не хочет жечь, давить бульдозерами и закапывать «санкционку»

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов на законодательном уровне. Об этом ведомство заявило на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Текст документа опубликован на сайте СПЧ 11 июня.

«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в документе.

Также было предложено разобраться, что делать с пищевыми отходами и невостребованными продуктами. Уточняется, что специальное заседание было посвящено вопросам предотвращения образования отходов, а также успешной реализации национального проекта «Экология».

По данным на апрель 2019 года, с начала продуктового эмбарго (с 6 августа 2015 года) в России было уничтожено почти 28 тысяч тонн продовольствия. В Петербурге сотрудники прокуратуры, таможни и Россельхознадзора регулярно проводят рейды по магазинам и продуктовым базам. В конце мая, например, в печи сожгли три центнера сыра и масла из Европы.





