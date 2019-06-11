Школьники в Чечне после экзаменов устроили драку с полицией со стрельбой

Ученик грозненской школы №54 мог поссориться с силовиком, что переросло в драку, а один из участников потасовки решил прибегнуть к оружию. Видео произошедшего попало на видео, однако точной версии случившегося до сих пор нет.

Об этом 11 июня сообщает телеканал «Дождь». По одной из версий, сотрудник правоохранительных органов сказал что-то матери одного из учеников, что не понравилось девятикласснику. Перепалка подростка с силовиком привела к тому, что мужчина ударил своего оппонента. На помощь школьнику подоспели его одноклассники. Чуть позже появились и другие силовики, а потом раздались выстрелы из автоматического оружия. Драку удалось разнять. В самой школе №54 заявили, что ничего не знают о конфликте. Следственный комитет РФ обратил внимание на распространяемое в Интернете видео из Чечни, объявив о начале проверки.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам … будет принято процессуальное решение», – сообщает сайт ведомства.





