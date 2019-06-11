Су-27 перехватил два самолета-разведчика над Балтикой

Минобороны сообщило о перехвате истребителем Су-27 самолетов-разведчиков США и Швеции у границ России. Утром 11 июня ведомство публикует видео «эскорта», который проводил иностранные воздушные суда подальше от российской территории.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. По информации ведомства, вчера два самолета RC-135 США и Швеции появились над нейтральными водами Балтийского моря недалеко от границ России. К иностранным разведчикам вылетел Су-27. Истребитель приблизился к ним на безопасное расстояние и сопровождал, не допуская нарушения границы воздушного пространства страны.





