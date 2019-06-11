Генпрокуратура заинтересовалась всеми понятыми и закупщиками УВД по ЗАО Москвы, сотрудники которого задерживали Голунова
Генеральная прокуратура запросила у своих подразделений по Западному округу Москвы информацию обо всех понятых и закупщиках, принимавших участие в оперативно-разыскных мероприятиях в УВД по ЗАО по делам по статьям 228 и 228.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Об этом 11 июня в своем телеграм-канале сообщил адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин.
Напомним, именно сотрудники УВД по ЗАО столицы занимались задержанием Голунова, у которого якобы нашли несколько пакетов с наркотиками. При этом позже выяснилось, что на этих пакетах обнаружены следы ДНК нескольких человек — в МВД пообещали раскрыть результаты экспертизы во второй половине дня 11 июня. А отпечатков журналиста не нашли ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в его квартире.
Справка:
Вечером 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Журналист рассказал, что его преследуют из-за расследования о похоронном бизнесе. Журналистское сообщество и общественность активно поддержали его – в Москве, Петербурге и других городах России 7 и 8 июня состоялись одиночные пикеты. Петицию с требованием освободить Голунова подписали уже свыше 115 тысяч человек.
До «Медузы» Иван Голунов был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes, «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. С 8 июня все они доступны для распространения по лицензии Creative Commons.
Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. В итоге экспертиза показала, что ни в крови, ни на смывах журналиста следов запрещенных веществ нет. Изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.