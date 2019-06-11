В Махачкале после взрыва на танкере погибли три человека. СК РФ возбудил уголовное дело

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» после того, как рано утром на танкере в Дагестане произошел взрыв.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту», – подтвердили 11 июня в СК РФ ТАСС.

Всего в момент взрыва на танкере было 12 человек. В ходе ЧП погибли трое. Также 3 человека пострадали – один из них находится в больнице с 95% ожогов тела. Поиски еще одного моряка продолжаются силами Морспасслужбы, МЧС и Каспийской флотилии. Об этом стало известно РИА Новости.

Видео с места ЧП попало в Сеть.





