Происшествия
В Махачкале после взрыва на танкере погибли три человека. СК РФ возбудил уголовное дело
Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» после того, как рано утром на танкере в Дагестане произошел взрыв.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту», – подтвердили 11 июня в СК РФ ТАСС.
Всего в момент взрыва на танкере было 12 человек. В ходе ЧП погибли трое. Также 3 человека пострадали – один из них находится в больнице с 95% ожогов тела. Поиски еще одного моряка продолжаются силами Морспасслужбы, МЧС и Каспийской флотилии. Об этом стало известно РИА Новости.
Видео с места ЧП попало в Сеть.
Справка:
Напомним, что взрыв произошел в пятом часу утра в порту Махачкалы. В машинном отделении иностранного грузового судна произошел хлопок с последующим задымлением. Сдетонировала газовоздушная смесь при перекачке нефтепродуктов. Сперва сообщалось о двух погибших. Угрозы разлива нефтепродуктов после взрыва на танкере нет.