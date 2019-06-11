Кокорину не дали поставить беговую дорожку в «Бутырке» и перестроить спортзал

Администрация СИЗО «Бутырка» отказалась принять в дар спортинвентарь от осужденного футболиста «Зенита» Александра Кокорина.

Как пишут «Известия» 11 июня, спортсмен хотел поставить необходимую для него беговую дорожку.

«Александр Кокорин вёл переговоры с администрацией о передаче в качестве гуманитарной помощи беговой дорожки, которая была необходима и ему самому, и другого спортинвентаря. Заявил, что если бы дали им возможность, то они в СИЗО и спортзал бы перестроили, и прогулочные дворики, включая площадку, на которой Мамаев 8 марта сыграл в мини-футбол со своими сокамерниками. Кокорин считает, что администрация не захотела принимать гуманитарную помощь именно от него и Мамаева, и сожалеет. Говорит: «Мы бы уехали, а людям всё бы это осталось», — заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Отметим, что ранее ФСИН давала разрешение на беговую дорожку и аппарат MBST для восстановления Кокорина.







Напомним, Александр Кокорин 8 мая получил полтора года, его брат Кирилл столько же. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания».

Проблемы со здоровьем у Кокорина в СИЗО возникли из-за того, что в марте 2018 года Александр перенес тяжелую операцию на колене. Арест помешал плановой реабилитации. В СИЗО настаивали, что проблема с ногой у футболиста возникла из-за малоподвижного образа жизни. Там ему смогли предложить лишь электрофорез.

В апреле врач «Зенита» обследовал Кокорина в СИЗО и пришел к выводу, что ситуация с коленом ухудшается.