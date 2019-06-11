Пианино на Петроградской защитили от вандалов с цементом системой видеонаблюдения

Вандалам не удалось «заткнуть» пианино на Петроградской стороне в Петербурге. Уже вечером 10 июня над Большим проспектом в Петербурге вновь зазвучала музыка. Кроме того, идейные вдохновители проекта заявили о том, что инструмент теперь будет под круглосуточным присмотром.

«В связи с недавним инцидентом, нам пришлось установить систему видеонаблюдения. Она работает круглосуточно. Пожалуйста, соблюдайте правила пользования инструментом», – написал музыкант Матвей Рождественский в официальной группе проекта.

Накануне неизвестные залили цементом пианино на Большом проспекте. Скорее всего, громкие звуки помешали кому-то из рядом живущих.

Изначально крышка пианино закрывалась на замок, но недавно его украли. Музыканты создали опрос, в котором спросили, нужен ли жителям инструмент в сквере. В итоге 89% опрошенных с пианино расставаться не захотели.





