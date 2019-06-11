«Форд» и мотоцикл заблокировали Суворовский проспект. В пробке встали 13 троллейбусов

фото:Николай Нелюбин "Фонтанка.ру"

Утренняя авария с легковой и мотоциклом устроила транспортный коллапс на Суворовском проспекте в Петербурге. Электротранспорту не попасть на Невский.

Как сообщают 11 июня читатели «Фонтанки», в пробке встали не менее 13 троллейбусов. Пробка начинается недалеко от Таврической улицы и простирается в сторону Невского проспекта. Причиной стало столкновение автомобиля «Форд» и мотоцикла.





