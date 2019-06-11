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Город
11.06.2019 10:11
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В налоговой Петербурга замена состава: нового зама – на влияние, троих – на выход, остальных – на мобилизацию

Глава Федеральной налоговой службы назначил Юлию Костецкую заместителем руководителя налоговиков Петербурга по выездным проверкам. Два года она ждала приказа при прежнем начальнике ФНС города и сегодня  решит, в какую сторону идти при проверке бизнесмена. За последние месяцы новый шеф региональных налоговиков убрал трех районных лидеров.

По информации «Фонтанки», 11 июня руководитель ФНС России Михаил Мишустин назначил Юлию Костецкую заместителем главы налоговой службы Петербурга Александра Гнедых. Контракт подписан на год. Костецкая являлась начальником отдела планирования и контроля выездных налоговых проверок, а последние два года при уже ушедшем руководителе Валентине Корязиной исполняла обязанности заместителя.

Костецкая из Сибири. Ей 42 года. В Петербурге с 2001-го. Начинала с василеостровской инспекции. Ее супруг – серьезный философ. Например, анализирует логико-семантические проблемы теории Аристотеля, так что ей есть о чем поговорить за ужином. По словам участников рынка, Костецкая избирательная в общении.

– Крайне ограниченное число бизнесменов имеет к ней подход. Покивать на приеме любому может, но это ничего не значит, – как показалось журналисту «Фонтанки», пожаловался один из собеседников.



Интересно, что в открытых источниках нет ни одной фотографии Костецкой. 

В Управлении ФНС Петербурга «Фонтанке» так определили ее зону ответственности: «Говоря нашим языком, Костецкая решает, как налогоплательщик будет добровольно побуждаться к уточнению налоговых обязательств». Таким образом, если компания попадает в зону риска, ей доначисляют сумму, то после с бизнесменом под аудиозапись беседуют в налоговой, и выездная приходит, если предприниматель упорствует. Формально все начинается с утверждения плана проверок Гнедых, подразделения Костецкой готовят предложения по объектам. Также по этой линии Костецкая курирует 23 межрайонных инспекции города. Уместно процитировать одного из районных налоговиков: «К ней же приезжают не только отчитываться, а еще спрашивают, в какую сторону идти».    

По данным «Фонтанки», недавно назначенный руководитель налоговой Петербурга Александр Гнедых убрал уже трех руководителей межрайонных инспекций: в феврале – в 9-й Центрального района; в начале мая – в инспекции №27 Фрунзенского района; 7 июня – в инспекции №25 Петроградского района. Официально они ушли из-за плохих показателей.    

Также «Фонтанке» известно, что вскоре появится приказ главы ФНС РФ о назначении другого заместителя Гнедых. Сегодня обязанности зама, курирующего вопросы задолженности и банкротства, исполняет Максим Романов. Интрига же в том, утвердят ли его на эту позицию либо придет новый человек, и не из петербургского управления. 

Что касается других кадровых перемен, то они зависят от так называемой «мобилизации» – пожалуй, главного показателя налоговиков по сбору денег. Цель тоже понятна – к 2024 году собрать триллион рублей, о котором деловые люди думают по-своему. 

        

 

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