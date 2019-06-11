«Ночлежка» приглашает на «День широко распахнутых дверей»

Благотворительная организация «Ночлежка», которая оказывает помощь бездомным людям, приглашает горожан 12 июня на «День широко распахнутых дверей».

В этот день сотрудники «Ночлежки» расскажут гостям об организации: о том, как организована работа приюта, «Ночного автобуса», «Благотворительной больницы» в Петербурге и о работе филиала в Москве. Также пройдут экскурсии и лекции.

«Двери для посетителей у нас открыты ежедневно — прийти и посмотреть, как мы работаем, можно всегда. Но 12 июня мы посвятим целый день именно нашим гостям, расскажем и покажем, как всё у нас устроено», – говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».

Гостей в «Ночлежке» ждут с 12.00 до 19.00. С подробной программой «Дня широко распахнутых дверей» можно ознакомиться здесь.