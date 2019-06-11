Американская пресса назвала убитого брата лидера Северной Кореи информатором ЦРУ
Информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США назвала газета The Wall Street Journal старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Нама, убитого в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году.
Как утверждает издание, между Ким Чен Намом и ЦРУ «была связь». По данным автора публикации, брат лидера КНДР являлся информатором американского разведывательного управления и «неоднократно встречался с его представителями». При этом само ЦРУ не комментирует эти сведения.
В публикации The Wall Street Journal говорится: в феврале 2017-го, когда на Ким Чен Нама совершили покушение, он летел в Малайзию, где должен был встретиться с представителем ЦРУ, с которым он поддерживал контакт. Возможно, это была одна из нескольких целей этой поездки. Вышедшая вчера статья стала анонсом к книге журналиста газеты The Washington Post, которая должна быть опубликована 11 июня. Там обещаны подробности международной интриги.
Справка:
Ким Чен Нам умер 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. По делу были задержаны гражданка Индонезии Сити Айсиа, впоследствии оправданная, и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, которая по обвинению в причинении ущерба здоровью, повлекшему смерть, была приговорена к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.
Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи. Однако Ким Чен Нам попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту гражданина Доминиканской республики в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности в китайском анклаве Макао.