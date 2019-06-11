Американская пресса назвала убитого брата лидера Северной Кореи информатором ЦРУ

Информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США назвала газета The Wall Street Journal старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Нама, убитого в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году.

Как утверждает издание, между Ким Чен Намом и ЦРУ «была связь». По данным автора публикации, брат лидера КНДР являлся информатором американского разведывательного управления и «неоднократно встречался с его представителями». При этом само ЦРУ не комментирует эти сведения.

В публикации The Wall Street Journal говорится: в феврале 2017-го, когда на Ким Чен Нама совершили покушение, он летел в Малайзию, где должен был встретиться с представителем ЦРУ, с которым он поддерживал контакт. Возможно, это была одна из нескольких целей этой поездки. Вышедшая вчера статья стала анонсом к книге журналиста газеты The Washington Post, которая должна быть опубликована 11 июня. Там обещаны подробности международной интриги.





