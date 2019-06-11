Гражданин Израиля доверил земляку квартиру на Петроградской стороне и лишился миллиона

Полиции Петроградского района Петербурга пришлось разбираться в краже ювелирных украшений на миллион рублей. Главные действующие лица в истории – два гражданина Израиля и бывшая жена нигерийца.

По данным «Фонтанки», 35-летний мужчина с израильским паспортом, проживающий на Петроградской стороне, обратился в полицию 10 июня. Он рассказал, что вернулся из командировки и не нашёл дома ювелирных украшений. Гражданин Израиля уточнил, что доступ к жилью был только у его 38-летнего соотечественника, который приходил кормить собак и поливать цветы.

Заявитель, однако, не стал называть в качестве вероятного подозреваемого своего друга. Он отметил, что знакомый приводил в квартиру разных женщин. Одна из них, возможно, и прихватила украшения. Оперативники быстро вышли на след предполагаемой похитительницы и даже изъяли у неё часть украденного. Падкой на чужие сокровища оказалась уроженка Петербурга с нигерийской фамилией.

Напомним, в апреле неизвестные обнесли квартиру петербургского раввина. Похитители взяли валюту и украшения.





