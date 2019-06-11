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Общество
11.06.2019 09:22
Печать

Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам из ЕАЭС

Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам. Сейчас приезжие делают взносы в Пенсионный фонд РФ, но ничего не получают взамен. 

О инициативе Минтруда 11 июня сообщает РБК. По информации агентства, ведомство разработало соглашение о пенсионном обеспечении между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ предполагает, что страна, в которой мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину. Соглашение могут подписать уже осенью и ратифицировать до конца года. 

Но соглашение не будет действовать задним числом. Первую пенсию по старости выплатят не ранее 2020 года. 

Дополнительные расходы Пенсионного фонда России на выплаты пенсий по новому договору в 2020-2021 году Минтруд оценивает в 166 млн руб. Сюда входят пенсии гражданам Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии на общую сумму около 75 млн руб.; а также пенсий пожилым россиянам, которые решат провести остаток жизни в других странах ЕАЭС (около 91 млн руб.). В дальнейшем выплаты вырастут, так как отчисления в ПФР, полученные после подписания соглашения, будут накапливаться.



Сегодня работодатели РФ делают отчисления в ПФР за иностранных работников, однако те не могут претендовать на пенсионные выплаты. От пенсионных взносов освобождены только высококвалифицированные иностранцы, временно пребывающие в России. Только за 2018 год в ПФР могло поступить 74 млрд «мигрантских» рублей. Как ими распорядился Пенсионный фонд, неизвестно. Скорее всего, средства идут на выплаты текущих пенсий.

 

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