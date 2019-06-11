В Махачкале произошел взрыв на танкере: двое погибли, один пропал без вести

Два человека погибли, один пропал без вести в результате взрыва на танкере в Махачкале утром 11 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росморречфлота. Также есть информация как минимум о двоих пострадавших — они госпитализированы.

ЧП произошло в 4:50 мск в порту Махачкалы. В машинном отделении иностранного грузового судна произошел хлопок с последующим задымлением. Сдетонировала газовоздушная смесь при перекачке нефтепродуктов.

По предварительным данным, угрозы разлива нефтепродуктов после взрыва на танкере нет.





