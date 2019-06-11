Вашингтон официально попросил выдать Ассанжа

Официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа направило в Лондон министерство юстиции США.

Как сообщило вечером 10 июня издание The Washington Post, документ был направлен из-за океана еще 6-го числа. При этом заключенный между США и Великобританией договор предписывал осуществление запроса в течение 60 после ареста Ассанжа, состоявшегося 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне. Согласно документу, Соединенные Штаты уже не смогут предъявить журналисту новые обвинения.

Напомним, последние семь лет Джулиан Ассанж жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. После того, как южноамериканское государство лишило его дипломатического убежища, основателя WikiLeaks задержали. В мае английский суд назначил Ассанжу 50 недель заключения за нарушение условий освобождения под залог.

В Швеции Ассанжу вменяют изнасилование двух женщин. В США – шпионаж и разглашении гостайны: в 2010 году журналист обнародовал сотни тысяч секретных документов, имевших отношение к войне в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.





