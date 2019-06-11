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Бизнес
11.06.2019 08:30
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Смартфоны Huawei могут перевести с Android на российскую «Аврору»

Huawei может перевести свои смартфоны на российскую операционную систему «Аврора». Об этом говорили на Петербургском экономическом форуме глава министерства цифрового развития и связи РФ Константин Носков и исполнительный директор китайской компании Го Пин.

Как сообщает 11 июня The Bell, тема «Авроры» обсуждалась и на встрече глав двух государств – Владимира Путина и Си Цзиньпина — в Петербурге. По информации источников издания, переговоры касаются как установки операционной системы, созданной на базе финской Sailfish, на китайские смартфоны, так и локализации производства части устройств Huawei в РФ.

ОС Sailfish была разработана компанией Jolla. В 2014 году совладельцем финского предприятия стал россиянин Григорий Березкин. Он договорился с Минкомсвязи о создании национальной мобильной операционки. На нее постепенно перейдут чиновники и госкомпании — до 2021 года. На перевод почти 8 млн пользователей понадобится свыше 160 млрд рублей.



Справка:

В конце мая между США и Китаем начался новый виток торговой войны, когда Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

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