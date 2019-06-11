Арбитраж: «Газелькин» за перевозку не отвечает

ООО «Грузовое такси «Газелькин» оказывает лишь информационные услуги водителям и не несет за них ответственности. К такому выводу пришел Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Конфликтная ситуация возникла у петербуржца Аничкина, заказавшего перевозку холодильника. В ходе его погрузки в квартире потребителя был поврежден пол. Более того, по требованию клиента водитель автомобиля Нурали Алиев отказался выдать транспортную накладную.

Рассматривая водителя как представителя ООО «Грузовое такси «Газелькин», чиновники Роспотребнадзора уличили компанию в нарушении прав потребителя. Ведь согласно действующему законодательству, транспортная накладная является подтверждением заключения договора перевозки. На компанию был наложен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

В свою очередь, рассмотрев жалобу перевозчика, арбитражный суд не выявил в его действиях состава правонарушения. Выяснилось, что автомобиль был арендован ООО «Автолидер». Его водитель, Нурали Алиев, не состоял в трудовых отношениях с «Газелькиным» – компания оказывала ему лишь информационные услуги. Согласно размещенной на сайте ООО «Грузовое такси «Газелькин» публичной оферте, перевозчик организует предоставление заказчикам услуг самостоятельно или с привлечением третьих лиц. «Принимая во внимание вышеизложенное, Аничкин П.Б. добровольно заключил договор присоединения и тем самым заранее знал о правовых последствиях», – констатировал суд, признавая постановление о привлечении «Газелькина» к административной ответственности незаконным.







Отметим, что в ряде случаев потерпевшим от недобросовестных грузчиков удается возместить ущерб. Так, петербурженка взыскала с «Газелькина» 50 тысяч рублей за поцарапанное при перевозке пианино. По данным Федеральной службы судебных приставов, компания уклонилась от добровольного исполнения вступившего в законную силу судебного решения.