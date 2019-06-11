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Особое мнение / Юлия Гильмшина

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Юлия Гильмшина
11.06.2019 00:47
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«Вы достали». Почему дело Голунова — порох, а журналист — искра

Активная страна готовится к протестам против ареста журналиста. Лидеры мнений и эфиров впервые едины в требованиях. Эта энергия показала, где акция, а где реакция. Такое было только при путче.

День независимости России пройдёт под знаком марша в Москве, где будут требовать свободы журналисту «Медузы» Ивану Голунову, обогнавшему по популярности Владимира Путина.  В киосках печати утром, 10 июня, выстраивались очереди за экземплярами газет РБК, «Ведомости», «Ъ», вышедших с одинаковой передовицей. Сайт певицы Земфиры превратился в одну надпись на чёрном фоне: «Свободу Ивану Голунову». По соцсетям расходится речь актёра Константина Хабенского, вступившегося за «одного неудобного журналиста». Ранее обращения в защиту записали десятки лидеров мнений, среди них Владимир Познер, Ксения Собчак, Леонид Парфёнов, и кумиры поколений вроде Бориса Гребенщикова, Оксимирона, Андрея Макаревича. Ведущая Яна Чурикова заявила, что впервые за двадцать лет гордится дипломом журфака, и окрестила происходящее новым рождением российской журналистики.

Это лишь краткое изложение массовой реакции всех тех, кого мы привыкли причислять к творческой элите страны, на информацию о задержании 36-летнего расследователя, фамилию которого до минувшей пятницы, 7 июня, вряд ли знала широкая публика.

На этом фоне выделяются телеканалы. Не Euronews, что предсказуемо обратил внимание с другими западными. Наши, федеральные. Конечно, с первых кнопок по-разному говорят о ситуации, к примеру, сначала «Россию-24» уличили в подтасовке фактов. Но пропаганда, по любому поводу уводящая в сторону врагов нации и Госдепа, в этот раз скупо телеграфирует о необходимости дождаться судебного разбирательства. Даже критикует МВД. Да и вообще, когда в последний раз было, чтобы о столь недухоподъёмной теме рассуждали из телевизора. К вечеру понедельника, 10 июня, случилось если не чудо, то странность — журналисты «Первого канала» и «России-1» выразили надежду на объективное расследование.

Вторят им даже прокремлевские политологи, за которыми тоже водится привычка искать угрозу государству. В этот раз аналитика дошла лишь до раскладов, кому из силовых ведомств выгоден весь этот шум, а кто бы и без него обошёлся. Пришло, конечно, к тому, что всё это элемент борьбы за пост премьер-министра. Хорошо, что хоть остановились в вертикальном взгляде. Но всё-таки сделаем пометку: никакой присущей таким делам категоричности и обвинений вроде «да он сам торчок».

И не будем забывать про владельцев главных газет страны, совершивших демарш с заголовками. Алишер Усманов, Григорий Березкин и Демьян Кудрявцев – люди очень богатые. Вряд ли им было комфортно возглавить протест учредителей. Но тут уж либо их не спрашивали, либо где-то глубоко внутри они тоже идейные.

В последний раз такое яростное самосознание у нашего общества наблюдалось во времена путча. Но в тот год Голунов и большинство тех, кто его поддерживает, были маленькими.

Сегодня лавина недовольства напоминает сухой порох. Его настолько достаточно, что уже не важно, кто раскидал. Суть даже не в фамилии корреспондента или деталях вроде того, были ли наркотики и из-за какого бреда всё это завертелось.

Самое лобовое для власти заключается в том, что передовая часть страны как по щелчку выходит на улицу и говорит: «Вы достали». Претензии не сформулированы в виде лозунгов, но каждый из возмущающихся сможет пересказать свой набор тезисов.

Основа протеста лежит в устоявшейся системе выборов. У нас один несменяемый лидер наверху, а, значит, всё, что ниже, имеет моральное право на копирование. Заранее известно, кто станет губернатором Петербурга, есть спущенные сверху установки, сколько процентов должна набрать «Единая Россия» в Ленобласти. Во всё это швыряется дымовая завеса общих слов, как люди радостно бредут на избирательные участки. Главной задачей является даже не создание иллюзии, а договориться между собой, что хоть иллюзия есть.

Так гладко шло, что ответственные за процедуры господа упустили момент, когда от штампов стало выворачивать наизнанку. А от государственной эстетики штампов выворачивать наизнанку в уборной. Отучившись бороться за свои кресла, политики и депутаты начали играть в дипломатов, у которых на всё есть десяток заготовок. Не умея создавать информационные продукты, они добиваются тишины в медиапространстве и вообще везде, куда могут дотянуться.

Если бы не интернет, никто бы не узнал разницу между миллиардами полковников Захарова и Черкалина. А у нас в квартире газ, даже если площадь Красная видна. Плюс тонны сопровождаемого систему лицемерия.

Всё остальное с Голуновым — идеальное совпадение.

Сколько бы ни выпускалось пресс-релизов, Петербургский экономический форум давно стал олицетворением всего карикатурного. Где, как не там журналисты должны были достать, в прямом и переносном смысле, всех тех, кто принимает решения, от мэра Москвы Собянина до советника президента Кобякова. Форум начался под завывания об аресте американского инвестора Калви, а закончился под вопли об аресте журналиста. Поздравляю, сработало.

На этот вал системе нужно как-то отвечать, а там пока не придумали, потому как давно отучились. К понедельнику отметился лишь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, да и то – текстом, мол, Кремль не имеет права комментировать действия правоохранителей. Правда, добавил, что президент в курсе. Так что есть вероятность, что все же Владимир Путин осмелится поинтересоваться.

Прокуратура же Москвы на своём сайте сообщает об очистке акватории Москва-реки. Столичный Главк рапортовал о задержании журналиста, о том, что некоему мужчине стало плохо и о проверке в отношении собственных сотрудников «по поводу некачественной информации для опубликования».  

Вряд ли кто-то представляет, как власть будет вылезать из неразберихи. Как шутят в телеграм-каналах, единственный выход — заявить, что подозреваемого перепутали, потеряв во время слежки, а затем напав на след похожего. Самое удивительное, что накал несогласия сегодня такой, что подойдёт и самое нелепое. Более того, даже если Голунов под камеры признается в производстве наркотиков, это будет значить только одно – пытали.

Веселей всех выступила ФСИН. Там признали Голунова образцовым арестантом. С учётом того, что браслет на его ногу надели менее двух дней назад, выглядит так, будто система исполнения наказаний как бы на всякий случай предупреждает: «Мы тут вообще ни при чём». И это правда.

Юлия Гильмшина, 47news

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