В Петербурге умер депутат Законодательного собрания. По его округу могут назначить выборы

О смерти депутата Законодательного собрания Петербурга Павла Зеленкова сообщил в ночь на 11 июня депутат Государственной думы Виталий Милонов. Зеленков скончался на 51 году жизни.

«Дорогой Павел, как же так. Ведь 50 лет — это так ещё мало, столько планов...», – написал Милонов.

Павел Зеленков/Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Собеседник «Фонтанки» в «Единой России», в которой состоял Зеленков, подтвердил информацию о смерти депутата: «Толком никто не понимает, как это произошло, может быть, это тромб или что-то с сердцем».







Отметим, что Павел Зеленков был избран в Законодательное собрание в 2016 году. До этого он руководил муниципалитетом «Звездный». Также Зеленков в 1987-1989 годах воевал в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане.

В парламенте его считали соратником лидера фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко. Вместе с ним он боролся с незаконной уличной рекламой, предлагал ввести льготы для поступления в школы для детей судей, боролся с курением.

В Законодательном собрании Зеленков представлял 21-й округ (в него входят МО Купчино, Звездное и Гагаринское). По закону в округе должны быть объявлены довыборы.