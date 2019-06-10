МВД хочет выплачивать по полмиллиона за «объективное освещение деятельности полиции»

Министерство внутренних дел России собирается расширить круг возможных претендентов на премию ведомства. Учреждается новая номинация — в области информации и массовых коммуникаций, следует из проекта приказа главы ведомства Владимира Колокольцева, опубликованного на портале проектов правовых актов. На документ 10 июня обратили внимание «Открытые медиа».

500 тысяч рублей ежегодно глава МВД готов вручать «за обеспечение эффективного взаимодействия» со СМИ и институтами гражданского общества «в целях объективного освещения деятельности органов внутренних дел и повышения престижа службы в органах внутренних дел». Претендовать на премию смогут сотрудники МВД, чиновники и «рядовые граждане» (в том числе, в составе коллективов). Помимо полумиллиона рублей, лауреатам вручат нагрудной знак, диплом и статуэтку «Святой Георгий».

Премия МВД учреждена в 2003 году. Ранее ею награждали лауреатов только в области литературы и искусства, науки и техники. Размер составлял 100 тысяч рублей. Среди награждённых Лариса Долина, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Владимир Высоцкий (посмертно), Зураб Церетели.





