Житель Брянска, пытавшийся стать президентом, теперь хочет участвовать в губернаторской кампании в Петербурге

В Санкт-Петербургскую городскую избирательную комиссию поступили документы от ещё одного желающего стать кандидатом в губернаторы. На этот раз им стал житель Брянска.

Как рассказали «Фонтанке» 10 июня в Горизбиркоме, Владимир Кузнецов собирается участвовать в выборах как самовыдвиженец. Ранее он уже пробовал себя как участник гонки за президентское кресло, однако дело не дошло даже до регистрации, в этом ему отказал Центризбирком, куда Кузнецов не представил сведения о размере и источниках доходов, имуществе, ценных бумагах и вкладах в банках, об обязательствах имущественного характера, а также сведения о расходах в ходе кампании.

Кузнецов уроженец города Йошкар-Ола. Учился в Петербурге в Академии им. А.Ф. Можайского. При подаче документов на президентской кампании в 2018 году указал, что живет в Брянске и возглавляет компанию «Мелодия».





