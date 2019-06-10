Самую дорогую картину в мире нашли на яхте саудовского принца, которую он купил у российского олигарха. Полотно Леонардо да Винчи считали пропавшим

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая была продана российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым за рекордную сумму более чем в 450 млн долларов, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии. Об этом 10 июня сообщает издание Artnet. Ранее в СМИ писали об исчезновении полотна.

Как выяснили журналисты, «Спаситель мира» якобы хранится на яхте Serene. Ее владельцем является наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Источники издания участвовали в перевозке картины. По словам собеседников издания, полотно передадут города Аль-Ула, когда там достроят культурный центр. Сейчас проект находится только в состоянии разработки.

Леонардо да Винчи, "Спаситель мира"

Напомним, картина принадлежала российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, который приобрел ее у швейцарского арт-дилера Ива Бувье за 127,5 млн долларов. В ноябре 2017-го уже сам Рыболовлев решил продать картину — на аукционе за нее в итоге отдали 450,3 млн долларов. Таким образом, полотно стало самым дорогим, проданным на аукционе за всю историю. Покупатель же предпочел сохранить анонимность. При этом в СМИ уже тогда начали писать, что приобрел картину ибн Салман.







Департамент культуры и туризма Абу-Даби вскоре объявил, что картину да Винчи выставят в экспозиции музея Лувр Абу-Даби. Однако показ отменили, а The New York Times сообщила, что «Спаситель мира» пропал. Сотрудники музея на условиях анонимности говорили, что не знают, где находится полотно.

Отметим, российские олигархи имеют отношение не только к картине, но и к яхте, на которой она хранится. Serene ранее принадлежала основному акционеру SPI Group Юрию Шефлеру. Он продал яхту ибн Салману в 2015 году за 350 млн долларов.