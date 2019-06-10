У Геслеровского моста Карповка забурлила рыжим

Река Карповка изменила цвет на Петроградской стороне в Петербурге. К привычной палитре добавились рыжие тона.

О сбросах неизвестного вещества в Карповку «Фонтанке» рассказали очевидцы 10 июня. По словам горожан, источник рыжих полос на воде находится в районе 22-го дома, недалеко от Геслеровского моста. «Фонтанка» отправила запрос о загрязнении в Росприроднадзор по Северу-Западу.

Изменение цвета реки в этом месте очевидцы наблюдают не впервые. В мае Карповка частично побелела. На место выезжали инспекторы Росприроднадзора и установили, что муть идёт из выпуска Водоканала. «У предприятия имеется разрешительная документация по вышеуказанным выпускам. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вносит плату за сброс сточных вод в водный объект», — комментировали тогда в ведомстве. «Водоканалу» рекомендовали усилить контроль за своими сетями.





