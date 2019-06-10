Петербургское издание, близкое к Евгению Пригожину, распрощалось с журналистом, поддержавшим Ивана Голунова

Интернет-портал «Невские новости» расторг договор с внештатным сотрудником Олегом Дилимбетовым. Об этом сообщается на сайте издания 10 июня.

«Мы считаем непрофессиональным эмоциональные поступки журналиста, который не разобрался в ситуации и не видел материалов уголовного дела. Редакция убеждена в том, что обвинять и оправдывать на территории нашей страны может только суд», – заявил редактор издания «Невские новости» Тимофей Шабаршин (орфография и пунктуация оригинала).

Ранее сотрудник портала, который принято относить к холдингу Евгения Пригожина, Олег Дилимбетов подписал петицию в поддержку Ивана Голунова.

«За наркотики у нас в России сидит большинство. За это привлечь проще всего, в том числе и человека невиновного. С депутатом ЗакСа Резником все вышло не очень (на него в Петербурге устроили травлю, обвиняя в употреблении растительного наркотика — прим. ред.), поэтому действовать необходимо радикальнее — сразу показывать, что что-то есть. Мне кажется, что это все складывается в последовательную нехорошую историю, а потому пока не могу поверить в неангажированность этого уголовного дела», — пояснил он порталу «Открытые медиа», и, видимо, за это мнение и был уволен. Напомним, именно «Невские новости», которые в СМИ связывают с Евгением Пригожиным и «фабрикой троллей», раскручивали историю с депутатом Максимом Резником, который якобы употребляет наркотики. Не слишком высокая оценка этой деятельности внештатным автором могла оказаться даже большой проблемой, чем поддержка Голунова.

Отметим, комментарий Делимбетов давал анонимно и от своего имени, однако представители «Невских новостей» обвинили его в том, что он якобы «высказался от лица редакции».





