Министр спорта обвинил журналистов в продлении дисквалификации российской федерации легкой атлетики

Министр спорта РФ Павел Колобков нашел причину того, почему российская лёгкая атлетика осталась вне закона. Как пишет 10 июня РИА «Новости», чиновник заявил, что виной всему массированная атака в средствах массовой информации.

«У меня есть ощущение, что это было сделано под влиянием массированной кампании в СМИ. Публикации выходили почти каждый день. Они могли заранее обратиться за разъяснениями, но предпочли выдать свои материалы 5-6 июня прямо накануне совета», – заявил Колобков.

Напомним, в минувшую субботу, 9 июня, на заседании Международной ассоциации легкоатлетических федераций в Монако было принято решение продлить дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Вопрос будет заново рассмотрен после завершения проверки данных допинг-проб из московской лаборатории и официальных лиц, работавших со спортсменами. Сколько продлится проверка — неизвестно.

Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована в 2015 году после допингового скандала. С тех пор российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом и получая индивидуальный допуск от международной ассоциации.





